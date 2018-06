Italia-Cina: al via Forum, pmi e Tronchetti tra i protagonisti (3)

(AdnKronos) – “Bank of China, insieme alla co-presidenza italiana di Pirelli del Business Forum, partecipa in modo approfondito alle attività d’investimento e cooperazione commerciale delle imprese dei due paesi e guida l’organizzazione di diversi meeting B2B tra le pmi cinesi e italiane, rendendosi un ponte importante per gli scambi e la cooperazione tra le aziende sino-italiane. Questa nuova iniziativa del Business Forum dimostra appieno la fiducia nei confronti dello sviluppo di Dalian e dell’avvenire della cooperazione economico-commerciale sino-italiana” ha dichiarato Lin Jingzhen, vice direttore di Bank of China e rappresentante del co-presidente del Business Forum Italia-Cina per parte cinese.

La missione a Dalian e Qingdao promossa dal Business Forum Italia-Cina – con il supporto di Confindustria e Agenzia Ice – “è stata pianificata con una finalità precisa: rafforzare la presenza delle nostre pmi nel mercato cinese, una condizione necessaria se come Sistema Paese vogliamo cogliere gli effetti del processo di apertura agli scambi ed agli investimenti stranieri attualmente in corso in Cina”, ha spiegato Licia Mattioli, vice presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria.

“La decisione di promuovere accanto a settori d’eccellenza del Made in Italy come il food&beverage, l’arredamento e la nautica anche comparti ad alto valore aggiunto quali la meccanica, le tecnologie ambientali o le attrezzature medicali, è una scelta condivisa con le istituzioni cinesi che vedono nelle imprese italiane un partner fondamentale per elevare il contenuto tecnologico delle proprie produzioni”, ha aggiunto.