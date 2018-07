Pa: Fp Cgil, incontro preoccupante su contratto dirigenza

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Questa mattina all’Aran nuovo incontro con i sindacati della Dirigenza delle Funzioni Centrali per il rinnovo del contratto 2016/2018. È stato un incontro preoccupante”. A farlo sapere è la Funzione Pubblica Cgil al termine della trattativa, aggiungendo che “a cinque settimane dalla precedente bozza di testo, quella presentata oggi dall’Aran non dà risposte alle osservazioni che avevamo proposto il 24 maggio sul sistema di relazioni sindacali. Tra queste: l’affermazione di un sistema di partecipazione simile a quello del Comparto con l’attivazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione, il ripristino della contrattazione finalizzata a dare trasparenza alle procedure di conferimento e revoca degli incarichi”.

Per non parlare, prosegue la categoria dei servizi pubblici della Cgil, “della necessità di una maggiore distinzione di ruoli tra responsabilità politica e responsabilità della Dirigenza, del tutto assente nei testi fin qui circolati. Ancora del tutto insufficiente il testo sulle sezioni specifiche per medici e professionisti. Il solo capitolo presente nella nuova bozza con un approfondimento quasi ossessivo riguarda il codice disciplinare e le sue sanzioni, peraltro con elementi che fanno trasparire una non chiara peculiarità della figura dirigenziale e del suo rapporto di lavoro”.

“Non tranquillizza l’affermazione conclusiva dell’Aran secondo cui il tempo passato è stato necessario proprio per ottenere il nulla osta dal nuovo ministro a proseguire sulla base dell’atto di indirizzo emanato dal precedente governo. Siamo convinti della necessità di dare presto il nuovo contratto nazionale ai dirigenti pubblici, un contratto che risolva i problemi aperti e che negli anni hanno impedito a dirigenti e professionisti di vedersi riconosciuto il proprio ruolo necessario a rilanciare le amministrazioni pubbliche”, conclude la Fp Cgil.