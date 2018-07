Lavoro: Fornaro, testo dl Dignità ancora non pervenuto

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Anche oggi il testo definitivo del decreto Dignità non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per i ministri 5stelle da giorni è sempre questione di ore, ma il testo definitivo continua a essere non pervenuto. Il decreto è stato calendarizzato per l’Aula della Camera il prossimo 24 luglio, ma senza il testo la commissione Lavoro non può ovviamente iniziare la sua attività”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Per rispettare la tempistica del calendario dei lavori dovrà essere strozzato il lavoro della commissione con una mancanza di rispetto del Parlamento in aperta contraddizione con gli annunci del nuovo Governo e con le dichiarazioni di fuoco delle opposizioni della scorsa legislatura oggi divenute maggioranza. Davvero un brutto inizio per il Governo del cosiddetto cambiamento”, conclude.

