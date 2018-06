Lavoro: Salvini e Di Maio a Festival a Milano (2)

(AdnKronos) – Tra gli ospiti della prima giornata, oltre a Salvini, alle 9.30 in Auditorium, anche i senatori Maurizio Gasparri e Gianluigi Paragone, i giornalisti Alain Friedman, Luciano Fontana e Walter Passerini. Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona invierà un contributo video.nei due giorni successivi, il presidente della commissione Lavoro del Senato Nunzia Catalfio e Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net. E ancora la parlamentare azzurra Mariastella Gelmini, l’ad di Foodora Gianluca Cocco, l’economista Jacopo Perfetti.

Quindi il presidente dell’Inps Tito Boeri e il segretario confederale della Uil Guglielmo Loy, l’economista Giuliano Cazzola e l’ex ministro Elsa Fornero. Tra gli altri anche Giulio Tremonti, presidente dell’Aspen Institute e il presidente del Cnel Tiziano Treu, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e Carlo Cottarelli per la presentazione del libro I sette capitali dell’economia italiana. Chiuderà i lavori il 30 giugno il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, in Auditorium alle 12.30.