Vicenza, 28 giu. (AdnKronos) – “La Lega non ha mai chiesto di entrare nel Ppe né intende farlo in futuro. Noi siamo sempre stati e sempre saremo con chi vuole cambiare in profondità questa Europa, e non abbiamo nessuna intenzione di andare a braccetto con chi ha governato male l’Europa in questi anni”. Lo dichiara il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto.