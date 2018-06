Leonardo: a Seafuture sistemi nuova generazione sicurezza marittima (2)

(AdnKronos) – Le tecnologie di Leonardo consentono una completa maritime domain awareness in tutte le dimensioni del dominio marittimo: dall’ambiente subacqueo con sensori avanzati, siluri e veicoli a pilotaggio remoto, a quello di superficie con sistemi e radar di sorveglianza navale e costiera e di controllo e gestione del traffico marittimo; dall’ambiente aereo, con i velivoli ad ala fissa e rotante in dotazione alle autorità marittime e costiere per il pattugliamento del mare e per le attività di ricerca e soccorso; fino al settore spaziale con le piattaforme e le tecnologie per l’osservazione della Terra.

Leonardo è inoltre in grado di progettare e realizzare sistemi di combattimento e di gestione del combattimento per unità navali di diverse dimensioni e missioni. L’offerta navale di Leonardo include infatti sistemi di comando e controllo allo stato dell’arte fino ai radar e sensori per la sorveglianza e ai sistemi di contrasto alle minacce, sia sopra che sotto la superficie marina, oltre ai sistemi di comunicazione interni ed esterni alla nave e a quelli per l’identificazione di natanti.

Le caratteristiche principali che accomunano queste soluzioni sono la loro dualità, ossia l’uso in contesti sia militari sia di sicurezza, nonché la capacità di essere integrate in unità di qualsiasi classe, oltre ad essere scalabili e modulari e perciò in grado di rispondere anche a esigenze di ammodernamento e di refitting.