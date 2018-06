Leonardo: a Seafuture sistemi nuova generazione sicurezza marittima

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – Leonardo partecipa da protagonista alla sesta edizione di “Seafuture”, salone dedicato al mondo navale, che si terrà presso l’Arsenale della Marina Militare italiana a La Spezia dal 19 al 23 giugno. Nel corso della manifestazione, Leonardo presenterà alcuni dei suoi prodotti di punta per la sorveglianza marittima, incluso l’elicottero a pilotaggio remoto AWHERO. Leonardo vanta un ampio portafoglio di prodotti per la sicurezza e la sorveglianza navale, scelti negli ultimi 50 anni da più di 70 Marine internazionali per equipaggiare oltre 1000 unità navali.

Alcune di queste soluzioni saranno visibili anche a bordo di nave Fasan, la prima fregata italiana di classe FREMM in configurazione ASW (Anti Submarine Warfare) che a La Spezia ospiterà una serie di seminari, a cui prenderà parte anche Leonardo, sulla definizione delle tecnologie navali di prossima generazione. Sicurezza e cyber security by design nel contesto marittimo, resilienza ad attacchi elettromagnetici, interoperabilità con sistemi autonomi e senza pilota, una nuova concezione dei servizi nell’ottica di una logistica 4.0, sono alcuni tra i criteri fondamentali a cui le tecnologie navali del futuro dovranno rispondere e per i quali Leonardo offre soluzioni innovative, che verranno presentate nel corso della manifestazione.

Di particolare rilievo il dibattito sulle strategie per una difesa comune europea: in questa sede Leonardo presenterà il programma OCEAN2020 (Open Cooperation for European mAritime awareNess 2020) di cui è capofila a livello europeo. Negli spazi espositivi, inoltre, l’azienda presenterà MORPHEUS, soluzione di realtà virtuale immersiva per l’addestramento degli equipaggi nelle procedure operative e di manutenzione, che utilizza una fedele rappresentazione degli apparati a bordo della nave.