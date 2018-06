Ricerca: Simoni, Human Technopole punta a raddoppio fondi (2)

(AdnKronos) – “Noi ci auguriamo che questa nuova grande istituzione della ricerca italiana veda la partecipazione di tutto il Paese. E quindi anche le aziende private e le fondazioni private possono dare una mano”, come anche “i singoli filantropi”, ha continuato Simoni. Il presidente della Fondazione Human Technopole ha spiegato che “si può diventare soci sostenitori con una donazione e si può diventare soci partecipanti con un versamento annuale fisso ed entrambi i modi sono aperti”. Il vincolo per i soci partecipanti, che dovranno essere accettati dal Ministero dell’Economia, da quello della Salute e dal dicastero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è che dovranno versare lo 0,5% del contributo statale annuo. “Nelle prossime settimane definiremo i modi in cui questo potrà avvenire, previo il consenso dei Ministeri fondatori”.

Simoni si è detto fiducioso sulla continuità del contributo statale. I finanziamenti statali sono stati approvati con la Legge di Bilancio 2017 “in maniera stabile. Ci auguriamo che il nostro lavoro raggiunga un livello tale da avere non soltanto il consenso del governo ma anche dei cittadini”. Ieri inoltre si è insediato ieri, con la sua prima riunione, il consiglio di sorveglianza dello Human Technopole. Il consiglio, che svolge un’attività di indirizzo generale e di controllo sulla Fondazione, ha nominato direttore di Human Technopole il professor Iain Mattaj, direttore generale dello European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg. “Ho conosciuto il nuovo direttore e sono più che ottimista sul futuro del progetto”, ha detto Simoni.

Nelle prossime settimane il consiglio di sorveglianza indirà un bando per l’individuazione dei quattro membri che, oltre al direttore, comporranno il comitato di gestione della Fondazione. Il comitato di gestione ha il compito di garantire l’ordinato andamento e il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Inoltre, sempre nelle prossime settimane, il comitato di sorveglianza indirà un bando per un chief operating officer che affianchi il direttore nella gestione amministrativa e nell’organizzazione del centro.