Natale: Ascom Padova, nei consumi delle feste crescono bio, vegan e salutistico (2)

(AdnKronos) – Va da sè che questo progresso galoppante non sia sfuggito all’occhio e all’organizzazione attenti dei commercianti. “Molti di noi – continua Ghiraldo – hanno pensato bene di puntare sulla qualità cogliendo la palla al balzo e provvedendo o a trasformare i propri punti vendita da esclusivamente “tradizionali” a “moderatamente innovativi” provvedendo a ridurre sempre più il “moderatamente” per ampliare la gamma dell’offerta”.

Significativa, alla voce “salutistica” l’iniziativa dei panificatori dell’Ascom che da cinque anni propongono il “pane mezzo sale”, prodotto disponibile in una cinquantina di esercizi della città e della provincia e frutto di una collaborazione con l’Ulss a tutela della salute potenzialmente a rischio quando l’assunzione di sale è troppo accentuata. “Che poi il nostro “pane mezzo sale” faccia bene non solo al corpo ma anche alle nostre coscienze – ricorda Carlo Quartesan, presidente dei panificatori dell’Ascom – lo testimonia il fatto che il suo lancio e la sua promozione siano coincise e continuino a coincidere con iniziative benefiche a conferma che il pane, oltre che” buono” (in senso nutritivo) è anche “buono” (in senso sociale)”.

Dicono i dati che, in media, 9 famiglie su 10 hanno acquistato almeno un prodotto bio nel primo semestre di quest’anno con una maggiore propensione da parte dei consumatori del Nord. A fare la parte del leone frutta e verdura seguite dai derivati dai cereali (pasta, riso, farine ecc.) e, soprattutto, dalle uova che non rientrano nella sfera vegana ma sembrano il prodotto che i consumatori hanno eletto a “the best” delle vendite forse perchè temono possa essere quello che, in assenza di accorgimenti biologici, possa presentare i maggiori problemi.