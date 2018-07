Padova: Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio

Padova, 9 lug. (AdnKronos) – “Come immagino la nostra Camera tra cinque anni, quale eredità vorrei che insieme lasciassimo a chi arriverà dopo di noi? Innanzitutto penso a un grande Ente pubblico in senso moderno in cui tutti, l’ultimo assunto come il presidente si presentino, operino e si rapportino con il “noi”, pronome che è insieme cultura e programma di lavoro”. Con queste parole Antonio Santocono​, 68 anni, esordisce come Presidente della Camera di Commercio di Padova.

Eletto oggi pomeriggio all’unanimità (24 voti favorevoli sui 25 totali, un solo astenuto, cioè lo stesso Santocono) dal nuovo Parlamentino dell’Ente di piazza Insurrezione, Santocono sarà il nuovo traghettatore dell’Ente camerale padovano, che rappresenta oltre 119.000 imprese sul territorio di Padova e provincia, per il quinquennio 2018-2023. Nato a Catania nel 1950 ma a Padova da quasi 50 anni, imprenditore nel campo dell’ICT (Information and communication technology), Santocono è presidente nonché azionista di riferimento del Gruppo Corvallis Holding, società con quartier generale a Padova leader in Italia nell’ambito dei servizi IT e della consulenza informatica-digitale rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi, oltre che alle Pubbliche amministrazioni.

Ad eleggerlo è stato dunque il nuovo Consiglio camerale, ufficialmente “battezzato” oggi pomeriggio nella Sala consiliare della sede camerale. ​Una squadra per 23 completamente rinnovata e che – per la prima volta nella storia dell’ente, a seguito della riforma del sistema camerale – è composta da 25 componenti (di cui ben 8 sono donne), con una riduzione di 8 seggi rispetto alla tornata precedente. L’insediamento del nuovo Consiglio è stato presieduto dal Consigliere anziano, l’avvocato Mario Liccardo.

