Voucher: Moretti (Pd), siano reintrodotti, no al lavoro nero

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – “Bene ha fatto il Ministro Centinaio a chiedere con forza la reintroduzione dei voucher che rappresentano uno strumento fondamentale per il contrasto al lavoro nero, soprattutto in alcuni settori, come l’agricoltura, il turismo o i lavori domestici”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Partito Democratico del Veneto, Alessandra Moretti, per la quale “la reintroduzione dei voucher è una delle poche cose buone annunciate da questo Governo, fino ad ora, insieme alla stretta sui giochi e sulle scommesse. Per il resto, il ‘Decreto dignità’ non è altro che un pericoloso irrigidimento delle regole sul lavoro, di cui le nostre imprese, già soffocate dalla burocrazia, non hanno certo bisogno”.

“Alle imprese avevano promesso la Flat tax – chiosa Alessandra Moretti – non un ostacolo in più all’occupazione e dunque agli investimenti”.