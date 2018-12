Da New Orleans nella storica Torre medievale di Marcianocon la musica del cuore

Mercoledì 26 dicembre, alle ore 21.15, il Toscana Gospel Festival torna a Marciano della Chiana con uno spettacolo nella storica ambientazione della Torre Medievale. Un’atmosfera unica dove si esibirà la corale Duke Fisher Heritage Singers.

Nathaniel Fisher è un talentuoso pianista, cantante e direttore di coro di New Orleans che, dopo aver vissuto e lavorato per molti anni nella sua città di origine e a New York, si è trasferito ad Atlanta e ha fondato una corale, da cui ha estratto le voci migliori per creare The Heritage Singers.

Pur avendo una cultura trasversale che lo ha fatto lavorare nel mondo del Soul, del Pop e del R’n’b e una formazione musicale profonda come pianista classico, è nel gospel che ha espresso maggiormente il suo talento; animato da profonda fede, Nathanielcrede fermamente che la musica e la voce vadano condivisi e con essi trasmessa la gioia di vivere e celebrare la gloria del Signore.

Il suo concerto, che percorre il gospel dalle sue tradizioni spiritual ai temi più famosi ormai anche nel nostro paese, è un distillato di pura energia e gioia.

Il Concerto di Marciano della Chiana è realizzato con il sostegno del Comune di Marciano della Chiana, Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e con il contributo di UnicoopFirenze e Caffè River.