Venezia: al via Welcome Design Convegno e workshop sul tema ‘Mostrare’

Venezia, 17 set. (AdnKronos) – Dal 19 al 28 settembre, torna “WELCOME DESIGN CONVEGNO + WORKSHOP” dal titolo “Mostrare” che riprende quello di un volume fondamentale sull’argomento scritto da Sergio Polano, docente Iuav fondatore dei corsi di laurea in Design. L’edizione 2018 è dedicata, infatti, alle molteplici possibilità, strategie e linguaggi che il design mette in atto per costruire relazioni tra le persone, i prodotti o i servizi e gli spazi.

Come per le precedenti edizioni, l’iniziativa è organizzata dall’Università Iuav di Venezia / Corso di laurea in Disegno industriale e multimedia con la collaborazione e il sostegno della Fondazione di Venezia, attraverso il marchio VEDE Venice Development, e con la collaborazione delle aziende DANI, Deiron, De Rigo, Moroso, STL, Twils.

Duecento gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, guidati da designer e tutor, impegnati in nove laboratori intensivi con l’obiettivo di indagare e tracciare potenziali percorsi di ricerca sul rapporto tra la dimensione spaziale e gli oggetti in essa contenuti, sulle modalità di comunicazione grafica dei manufatti e gli strumenti di narrazione. I temi trattati potranno riguardare, ad esempio, gli allestimenti degli spazi per le mostre, i luoghi della vendita e degli eventi, sia fisici che digitali.

