Venezia: Vanin (M5S), non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai cittadini di esprimere la propria volontà che agiremo quanto prima ed in ogni luogo, per difendere questo diritto. Abbiamo immediatamente segnalato ai ministri e sottosegretari del nuovo Governo l’incredibile vicenda.Il Movimento 5 Stelle ribadisce il proprio impegno per difendere il diritto dei veneziani e dei mestrini di esprimere la propria volontà con il referendum sulla autonomia della propria città”. Lo sottolinea, in una nota, Orietta Vanin, portavoce M5S al Senato.