Domenica 24 marzo alle 17:00 al Teatro Pietro Aretino, la rassegna Altre Danze_Portiamo i ragazzi a teatro! si aprirà ai più piccoli (dai 2 anni) con L’arcobaleno di Bianca firmato da ABC Allegra Brigata Cinematica. Percorso di forme e colori sulla scoperta delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo, lo spettacolo andrà in scena anche lunedì 25 marzo alle 9:30 e alle 11:00 in due repliche riservate alle scuole.

Bianca vive in un giardino incantato con fiori e forme strane, tutto rigorosamente bianco. Osserva il mondo con timore sbirciando dal suo bozzolo. Quando il suo guscio diventa troppo stretto, si decide a uscirne per esplorare le cose che esistono attorno a lei. Inizia così un viaggio, attraverso le qualità dei colori fondamentali: il giallo, il blu e il rosso regalano a Bianca differenti qualità di movimento, diversi stati emotivi, cangianti forme e possibilità espressive. A poco a poco una cosa si trasforma in un’altra, tutto danza e cambia come dentro un caleidoscopio.

Al termine dello spettacolo il pubblico potrà confrontarsi con l’autrice partecipando a un prezioso momento di confronto, che vedrà il coinvolgimento attivo dei bambini.

La rassegna coinvolge ogni anno più di 2.000 spettatori e sta registrando grande adesione da parte di scuole e famiglie aretine, tanto che spesso è stata offerta la possibilità alle classi di partecipare a una terza replica in matinée.

CREDITI – regia e danza Serena Marossi / collaborazione alla regia Valeria Frabetti / oggetti scenici Claudia Broggi / riadattamento delle scenografie Margherita Moncalvo / musiche originali Marco Bonati, Paolo Ferrario / disegno luci Simone Moretti / costumi Atelier Moki / in collaborazione con La Baracca – Testoni Ragazzi (Bologna) / durata 35 minuti / dai 2 anni

INIZIATIVE PARALLELE e COLLABORAZIONI

Nell’ambito di Altre Danze Semillita Atelier e Spazio Seme collaborano all’offerta formativa gratuita offerta a genitori e bambini in preparazione della visione degli spettacoli. Sabato 23 marzo alle 17:30 a Semillita Atelier Serena Marossi condurrà un laboratorio di movimento creativo per bambini dai 2 ai 5 anni e genitori, un momento per condividere la gioia della danza, immergersi in un mondo fatto di immagini, colori, atmosfere, per nutrire la relazione in una comunicazione non verbale. I protagonisti saranno le emozioni e i colori, come portatori di qualità che muovono l’animo. I partecipanti scopriranno la differenza di danzare immaginando il corpo colorato di giallo o di blu, accompagnati da musiche che entreranno in relazione con i colori. L’obiettivo è comprendere la relazione fra colore ed emozione, sperimentare ritmi, velocità, utilizzare l’immaginazione come fonte d’ispirazione per trovare nuovi modi per muoversi, imparare a utilizzare il corpo come canale d’espressione di stati interni, stimolare l’ascolto della musica e metterla in relazione con il movimento.

Contribuisce al progetto Altre Danze anche la libreria “La casa sull’albero” per far dialogare la letteratura per l’infanzia con il teatrodanza. Sabato 23 marzo alle 17:00 tornerà “Tre storie e una tazza di the. Speciale Altre Danze” con letture in libreria dedicate e ispirate a L’arcobaleno di Bianca. Le libraie per ogni appuntamento curano anche una bibliografia intorno ai temi dello spettacolo, che viene fornita come materiale di approfondimento alle scuole.

Le iniziative per il pubblico sono realizzate grazie al progetto Tandem, finanziato dalla Fondazione CR Firenze, e comprendono anche il servizio Ti prendo e ti porto a teatro! che offre alle scuole il trasporto gratuito a teatro.

Ingresso spettacoli: matinée per le scuole 4 € (è richiesta la prenotazione); pomeridiana intero 8 € / ridotto bambini under 14 4 € / Incamminarsi, Visionari della danza, Soci Semillita Atelier, Soci Spazio Seme, Spettatori Erranti 6 €

INFO e PRENOTAZIONI Associazione Sosta Palmizi 0575 630678 / 393 9913550 | info@sostapalmizi.it www.sostapalmizi.it