Amen SBA impegnata nell’anticipo con la Cantini Lorano Firenze

Sabato 30 Novembre alle 21.15 l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata nell’anticipo dell’11a giornata del campionato di Serie C Gold. Gli amaranto di coach Milli saranno di scena al PalaFilarete di FIrenze, campo della Cantini Lorano Legnaia Firenze, arbitri dell’incontro saranno i Sigg.ri Melai di Santa Maria a Monte (PI) e Piram di Campiglia Marittima (LI).

Dopo l’emozionante vittoria nel derby con la Synergy, la SBA si è rimessa al lavoro in palestra innanzitutto per recuperare la migliore condizione fisica dei giocatori infortunati. Rodriguez e Tenev hanno fatto decisi miglioramenti e saranno pronti a dare il proprio contributo alla causa amaranto. Di fronte l’Amen troverà un avversario in salute che veleggia al terzo posto in classifica con 14 punti e che nell’ultimo turno ha battuto in casa lo Spezia. La Cantini Lorano è guidata in panchina da coach Zanardo e vanta come miglior realizzatore di una rosa che della solidità di squadra la propria forza, l’ex Virtus Siena ed Use Empoli Mascagni, che viaggia ad oltre 14 punti realizzati a partita. I fiorentini sono la miglior difesa del girone con 64 punti di media subiti e proprio sull’aspetto del ritmo gara si deciderà con ogni probabilità l’esito dell’incontro.

Le altre partite che vedono impegnate le squadre della Scuola Basket Arezzo cominciano Sabato, alle 16 al Palasport Estra l’Hotel Planet Under 13 Blu ospiterà il Valdambra nell’ultima gara della prima fase di questo campionato. A seguire alle 18.30spazio alla DuniaPack Under 14 Elite contro la Mens Sana Siena. In trasferta invece la Chimet Under 16 Gold sul campo della VIrtus Siena. Domenica mattina poi sarà il turno della Galvar Under 13 Rosso, capolista imbattuta del proprio girone, che farà visita al Terranuova. Nel pomeriggio a Firenze la Rosini Impianti proverà Under 18 Silver si confronterà con il Pino Dragons, mentre alle 18 a Scandicci trasferta importante per l’Amen nel campionato di Promozione su un campo storicamente ostico per i nostri colori. Lunedi poi a chiudere gli impegni delle giovanili la Tecnoil Under 18 Gold ospita al Palasport Estra la Mens Sana Siena per mantenersi a punteggio pieno nella prima fase di campionato.

Per quanto riguarda il Settore Minibasket Nova Verta, Domenica mattina doppio impegno per gli Esordienti 2008 contro Poppi e gli Scoiattoli 2011 che esordiranno nel proprio campionato contro Terranuova. Martedi poi gli Aquilotti 2010 ospiteranno Sansepolcro ad Arezzo.