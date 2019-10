Amen SBA in cerca di riscatto contro il Don Bosco Livorno

Torna al Palasport Estra l’Amen Scuola Basket Arezzo che domenica alle 18.15ospiterà il Don Bosco Livorno. I ragazzi di coach Milli sono reduci dalla bruciante sconfitta dopo un tempo supplementare a Prato e per questo avranno voglia di rifarsi nella prossima gara.

Di contro un avversario molto giovane e talentuoso come il Don Bosco Livorno che in classifica affianca la SBA a quota 2 punti ma con una partita giocata in meno. La compagine livornese è uno dei punti di riferimento della pallacanestro giovanile a livello italiano, tanti i talenti che hanno vestito e che vestono anche adesso la maglia del Don Bosco. Da tenere particolarmente d’occhio Tommaso Ense e Niccolò Mencherini primi riferimenti offensivi dei labronici, oltre alla prestanza fisica di Onojaife, nazionale Under 16 che con l’Italia ha disputato un Europeo da protagonista nello scorso Agosto ad Udine. In panchina il Don Bosco è guidato da coach Aprea che nello scorso campionato ha guidato la Folgore Fucecchio in un brillante campionato di C Silver dove è stato avversario degli amaranto. Per tutti gli sportivi che vorranno sostenere l’Amen Scuola Basket Arezzo è fissato per Domenica alle ore 18.15 al Palasport Estra quando i Sigg. Biancalana di San Giuliano Terme (PI) e Buoncristiani di Prato alzeranno la palla a due del match valido per la quarta giornata di andata del campionato di Serie C Gold.

Turno di campionato anche per altre compagini SBA, Domenica alle 15 la Chimet Under 16 Gold dopo la vittoria a Terranuova ospita al Palasport Estra l’Argentario Basket. In casa anche la Tecnoil Under 18 Gold che Giovedi attende la visita del Costone Siena, mentre l’Amen in Promozione sarà impegnata Martedi sera nel derby in trasferta con la Fides Montevarchi.

Ancora amichevoli per il Settore Minibasket Nova Verta con gli Aquilotti 2009 e 2010 che si confronteranno Sabato al Palasport Estra Junior con i parietà del Centro Minibasket Arno di Rignano.