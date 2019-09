Arezzo Calcio Femminile: amaro esordio casalingo

Amaro esordio casalingo per la prima squadra amaranto che, tra le mura del campo sportivo di Rigutino, cade sotto il gioco di un buon Riccione nel terzo turno preliminare della Coppa Italia di Serie C.

Pre-gara. Reduci entrambe da una vittoria per 2-1 contro la Jesina Femminile, le due contendenti entrano in campo consapevoli che, solo con una vittoria, potrebbero staccare il pass per la fase successiva del torneo. Mister Paduano opta nuovamente per un 4-1-4-1 confermandobuona parte dell’undici rientrato vittorioso da Jesi. Dall’altra parte il Riccione di Migani arriva ad Arezzo determinato a passare il turno e si affida alla vena realizzativa di Abouziane con Antolini che cerca di svariare alle spalle del centroavanti.

Arezzo-Riccione. L’Arezzo scende bene in campo, mantenendo per un buon quarto d’ora il pallino del gioco e creando subito due occasioni da rete: prima Gwiazdowska, poi Verdi cercano la via del gol, ma vengono fermate dagli ottimi interventi del portiere avversario Giorgi. I rischi appena corsi scuotono il Riccione che inizia ad esprimere gioco palla a terra facendo arretrare le padrone di case e costringendole più volte all’errore in fase di costruzione della manovra. Al 25’ il Riccione passa in vantaggio: dopo un’azione sventata dalla retroguardia amaranto, la palla arriva sulla destra ad Amaduzzi che, di prima, mette in mezzo una palla apparentemente innocua. Sulla sfera arriva però Antolini che,anticipando difensore e portiere, sigla la rete dell’1-0! Da questo momento il match diventa un monologo delle ospiti con l’Arezzo che si spezza in zona centrale favorendo di fatto il gioco e il possesso veloce del Riccione. Nella ripresa le ragazze amaranto provano a scuotersi dal torpore del primo tempo: Paganini prova a più riprese la conclusione ed anche Baracchi e Arzedi riescono ad inserirsi arrivando più volte al tiro. Nel momento migliore dell’Arezzo (75’), il Riccione trova il 2-0: break di Peroni sulla destra che, sfilando dietro il terzino amaranto, cerca lo specchio della rete. Antonelli si supera nella respinta che, tuttavia, arriva sui piedi di Antolini la quale, da pochi passi, trova il raddoppio. La formazione di Paduano accusa il colpo e subisce il tris una manciata di minuti dopo (78’) con Magnani, abile a staccare alle spalle dei difensori locali e battere Antonelli con un bel terzo tempo. La girandola dei cambi trasforma la partita, ma il copione resta lo stesso: l’Arezzo prova a spingere con la forza delle subentrate mentre il Riccione fa buona guardia proteggendo il risultato. Al triplice fischio del direttore di gara la squadra ospite festeggia la qualificazione agli ottavi di finale; l’Arezzo subisce invece la prima sconfitta stagionale in attesa della prima gara di campionato (domenica 6 ottobre) che la vedrà nuovamente in trasferta sul campo della Jesina.

“Abbiamo approcciato il match nel modo giusto e le occasioni create lo hanno dimostrato – spiega il tecnico amaranto Antonio Paduano. –Purtroppo siamo una squadra che non si può permettere di sbagliare troppo davanti alla porta perché quando troviamo formazioni più organizzate della nostra potremmo pagare pegno. Fino al 26’ abbiamo tenuto il campo in maniera discreta rendendoci anche pericolose. Nel secondo tempo abbiamo cercato di avanzare il baricentro dando maggior peso alla parte offensiva, ma le nostre manovre sono risultate troppo macchinose. Nonostante le nostre incursioni, il Riccione ha fatto il suo gioco e la rete del 2-0 ha chiuso l’incontro. Già da questa settimana lavoreremo per limare alcuni difetti: creare senza penalizzare è un limite che dobbiamo subito superare. La squadra è ancora in fase di rodaggio e occorreranno tempo e impegno per trovare la giusta amalgama.”

TABELLINO

Arezzo – Riccione 0-3

Marcatori: 26’ e 75’ Antolini (R), 78’ Magnani (R).

ACF Arezzo: Antonelli, Mencucci, Carleschi, Zeghini (79’ Gualdani), Razzoli, Baracchi (89’ Cartarasa), Verdi (79’ Prosperi), Arzedi, Mazzini (57’ Orsi), Paganini, Gwiazdowska. A disposizione: Ruotolo, Perricci. Allenatore: Paduano.

Riccione Femminile: Giorgi, Amaduzzi A. (75’ D’Aprile), Maccaferri,Magnani, Rodriguez, Amaduzzi M. (83’ Barocci), Ciavatta (75’Esposito), Perone (83’ Dominici), Abouziane, Antolini, Marcattili. A disposizione: Sommella, Della Chiara, Gostoli, Russarollo, Messi. Allenatore: Migani.