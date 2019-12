Artigiani protagonisti della Città del Natale. Le eccellenze aretine nel Chiostro della Biblioteca

Gli artigiani aretini e i loro prodotti d’eccellenza protagonisti della città del Natale. Confartigianato Imprese Arezzo ha infatti deciso di farsi parte attiva con una propria iniziativa di promozione e valorizzazione dell’artigianato del nostro territorio ed ha scelto una location fra le più suggestive del centro storico. L’inaugurazione si è svolta oggi nel Chiostro della Biblioteca.



Uno spazio adatto per ospitare fino a 15 postazioni di artigiani, che si trova a metà strada tra Piazza Grande ed Il Prato e che è diventato sede di numerose e nuove attrazioni offerte dagli artigiani di Confartigianato Arezzo.



“SI tratta di una location particolarmente suggestiva – sottolinea Alessandra Papini, segretario generale di Confartigianato, uno spazio molto bello situato nel cuore del centro storico, che permette ai nostri artigiani di far vedere e provare ai visitatori della città del Natale, la qualità dei prodotti che sanno confezionare. Una grande opportunità per tutti, per gli artigiani, ma soprattutto per i visitatori, perché avranno modo di sperimentare di quale eccellenza sono capaci gli artigiani di Arezzo.”



Nei 3 fine settimana di dicembre, dal giovedì alla domenica, un gruppo selezionato di artigiani dei settori alimentare, abbigliamento, artigianato artistico, oggettistica idea regalo e non solo…, espongono, vendono, fanno degustare i propri prodotti ed svolgono dimostrazioni ed eventi dal vivo.

Gli orari di apertura al pubblico sono:

Giovedì e Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00

Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Il progetto, che si svolge in collaborazione con la Biblioteca Città di Arezzo e la Fondazione Arezzo InTour, vede la partecipazione di:

 925forever – Bigiotteria in argento

 B&C – Oggettistica e complementi di arredo in legno

 Comunità della Vallesanta – produzioni tipiche locali

 Conti Luca – Azienda agricola

 Delizie della Valdichiana – Formaggi e salumi

 Fraternità della speranza – Liquori artigianali

 La Collina Toscana – conserve alimentari e spezie

 Simoncini Niccolò – Fotografo

 Simone e le sue torte – Pasticceria e biscotteria

 Vindhonner – Il Bottone – accessori moda e abbigliamento