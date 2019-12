Auto si ribalta in A1, traffico chiuso in corsia sud

I vigili del fuoco del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti intorno alle 5.30 di questa mattina in autostrada A1 km 342 corsia sud, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una vettura si è ribaltata su un fianco e la conducente è stata presa in carico dal personale sanitario del 118. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto alimentata a GPL. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha momentaneamente chiuso il traffico nella corsia sud, per consentire le operazioni di soccorso.