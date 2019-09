Basket: Amen SBA batte Terranuova 109-65

Amen SBA Arezzo-Oti Galli Terranuova 109-65

Parziali: 30-18; 60-30; 86-44

Amen: Rodriguez 30, Cutini 15, De Bartolo 18, Furini, Tenev 26, Baracchi, Castelli 3, Giommetti 11, Provenzal 1, Ghini 5. All. Milli

Oti: Rath 13, Lici 2, Camerini 6, Iacomoni, Mascherini 10, Baglioni, Coradeschi 2, Gueye, Baldi 11, Falcioni, Merico, Kebede 21. All. Baggiani

Successo per l’Amen Scuola Basket Arezzo per 109 a 65 contro l’Oti Galli Terranuova. Gli amaranto chiudono così il girone eliminatorio di Coppa Toscana a punteggio pieno e nel prossimo weekend si giocheranno l’accesso alla Final Four.

Fin dai primi minuti di gioco la squadra di coach Milli è riuscita a far pesare la differenza di categoria con i valdarnesi allungando nel punteggio. Dopo il 30-18 del primo quarto il divario è andato ad aumentare con il passare dei minuti diventando 60-30 all’intervallo lungo ed 86 a 44 alla fine del terzo periodo.

Nell’ultimo parziale comunque Terranuova ha contenuto il passivo (23-21) per un punteggio finale di 109-65.

Purtroppo a rendere meno positiva la partita è l’infortunio capitato a Castelli che ha dovuto abbandonare il campo e recarsi in ospedale per le cure del caso con l’augurio che la sua assenza dal parquet sia più breve possibile.

L’Amen SBA tornerà in campo Giovedi per una amichevole ad ingresso gratuito al Palasport Estra contro Perugia Basket, la palla a due sarà alzata alle 19.30.