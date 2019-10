Beffa Arezzo, raggiunto dal Siena all’ultimo respiro (1-1)

La beffa al 96′ per un Arezzo che sfiora l’impresa a Siena nel derby più sentito della stagione. La squadra amaranto si vede sfuggire una vittoria quando oramai tutti ci speravano proprio all’ultimo tentativo dei bianconeri al sesto minuto di recupero.

Un primo tempo povero di emozioni, nella ripresa la rete del vantaggio Arezzo con Baldan riaccende un derby ce resta in bilico fino all’ultimo respiro. Alla rete amaranto è Guidone al sesto minuto di recupero che riacciuffa un pareggio per il Siena.

E’ un Arezzo schierato in modo più prudente quello che scende in campo al Franchi per il derby contro la Robur Siena. Parte forte il Siena con il possesso palla ma la prima vera occasione è dell’Arezzo che al 9′ si rende pericoloso con una palla messa in mezzo da Foglia ma che nessun compagno riesce ad agganciare in area di rigore. Il Siena tiene in mano il gioco ma l’Arezzo copre bene il campo. Il primo pericolo per l’Arezzo al 19′ con una conclusione di Cesarini controllata sul fondo da Pissardo. Il Siena non riesce a rendersi pericoloso mentre l’Arezzo tiene bene il campo e crea una bellissima occasione per andare in vantaggio al 27′ con Benucci servito da Cutolo chiuso dal senese Oukhadda.

A cinque minuti dal termine dei primi 45’minuti è la volta dei padroni di casa che si rendono pericolosi con una conclusione di Serrotti. Si chiude il primo tempo con l’Arezzo che tiene bene il campo e si rende anche pericoloso in un paio di occasioni senza rischiare troppo in fase difensiva.

Il secondo tempo riparte nel segno dei primi 45 minuti la prima occasione è per il Siena dopo sei minuti con una palla messa in angolo. Ancora Siena con Cesarini che la mette alta. Iniziano le sostituzioni entra Baldan che si fa subito ammonire per proteste.

Arezzo in vantaggio. E’ proprio lui Baldan a svoltare la partita a favore degli amaranto quando al 62′ l’Arezzo si porta in vantaggio. Da una punizione battuta da Foglia, Baldan di testa la insacca alle spalle del portiere bianconero.

Grande Arezzo che si porta in vantaggio. Il Siena reagisce subito e riesce anche a fare gol che viene annullata dal direttore di gara per fuorigioco. La rete annullata era stata messa a segno da Cesarini. A dieci minuti dal termine è l’Arezzo che si rende pericoloso dal limite dell’area con Rolando servito da Cutolo.

Gli ultimi minuti della partita sono di sofferenza con il Siena che ci prova a recuperare lo svantaggio. L’Arezzo prova a gestire il vantaggio ma a due minuti dal 90′ resta in dieci per l’espulsione di Rolando. Adesso il Siena prova il tutto per tutto in superiorità numerica. Il direttore di gara comunica che i minuti di recupero sono sei e proprio all’ultimo tentativo il Siena riesce a riacciuffare la partita pareggiando il vantaggio amaranto con un colpo di testa di Guidone.

La beffa finale proprio non ci voleva per la squadra di Di Donato (espulso per proteste nei minuti di recupero). Un pareggio beffardo quello di Guidone che nega la vittoria nel derby all’Arezzo.

Tabellino

ROBUR SIENA – AREZZO 1 – 1 (Primo tempo 0 – 0)

MARCATORI: 62′ Baldan (A), 90’+6 Guidone (S)

ROBUR SIENA (3-5-2): 22 Confente ; 5 D’Ambrosio , 24 Buschiazzo (67′ 28 Setola), 15 Baroni ; 17 Oukhadda (77′ 9 Ortolini), 4 Arrigoni (67′ 20 D’Auria), 16 Gerli , 8 Serrotti , 3 Migliorelli ; 10 Cesarini , 18 Polidori (66′ 27 Guidone). A disposizione: 1 Ferrari, 14 Romagnoli, 2 De Santis, 13 Varga, 26 Panizzi, 30 Argento, 21 Da Silva, 23 Andreoli. Allenatore: Dal Canto.

AREZZO (3-5-2): 1 Pissardo ; 13 Ceccarelli , 16 Luciani , 4 Nolan ; 24 Rolando, 8 Foglia (74′ 14 Piu), 21 Benucci (54′ 27 Baldan), 29 Tassi , 19 Corrado (52′ 31 Volpicelli) ; 10 Cutolo (88′ 3 Sereni), 9 Mesina (55′ 30 Cheddira). A disposizione: 22 Daga, 2 Mosti, 5 Borghini, 15 Sbarzella, 28 Raja, 20 Caso, 11 Zini. Allenatore: Di Donato

ARBITRO: Luigi Carella di Bari. Assistenti Roberto Terenzio di Cosenza, Antonio Severino di Campobasso.

NOTE: 88′ Espulso Rolando (A) per gioco scorretto, 90’+3 espulso l’allenatore Di Donato per proteste.

Ammoniti: 33′ Luciani (A), 45′ Foglia (A), 58′ Baldan (A), 81′ Guidone (S), 90’+5 Pissardo (A)

Recupero: pt. 0 – st. 6