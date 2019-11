“Borgo del Natale”, presentato il calendario degli eventi natalizi a Sansepolcro

Anche a Sansepolcro inizia il conto alla rovescia per l’apertura delle celebrazioni dedicate al Natale. Lunedì 18 novembre a Palazzo delle Laudi l’amministrazione comunale ha ufficialmente presentato il programma di “Borgo del Natale”, la rassegna di eventi natalizi organizzata in collaborazione con le associazioni Commercianti del Centro Storico, Confcommercio, Confesercenti.

Un’edizione mai così ricca di proposte, quella in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio nella Città di Piero, con decine di appuntamenti scanditi nei weekend e nelle tradizionali giornate di festa. Questo, grazie al fondamentale supporto dell’associazionismo cittadino grazie al quale si potrà respirare davvero ovunque l’atmosfera magica del Natale.

“Un cartellone bello, di alto profilo – ha commentato il sindaco Mauro Cornioli – Quello del ‘Borgo del Natale’ è un format che siamo certi possa regalare un carattere di originalità ai nostri eventi natalizi, valorizzando al tempo stesso le eccellenze e il nostro carattere locale. Quest’anno ci sono novità importanti, grazie ad alcune associazioni che sono ‘scese in campo’ e assieme alle quali potremo costantemente ravvivare diverse zone della città. Per quanto riguarda gli allestimenti, anche a causa dei cantieri aperti abbiamo preferito non installare il grande alberone al centro di piazza Torre di Berta, optando invece per tre alberi di dimensioni inferiori nei punti chiave di Porta Fiorentina, Porta Romana e la piazza stessa. Non mancheranno le luminarie, per le quali l’amministrazione ha garantito come sempre il proprio sostegno – impegno non scontato, soprattutto se si guarda cosa accade da altre parti – andando inoltre a coprire alcuni punti della città meno illuminati in passato.”

“Questo ricco calendario rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra associazionismo e amministrazione comunale – ha aggiunto l’assessore Gabriele Marconcini – Desidero ringraziare tutti i soggetti coinvolti, nessuno escluso, per l’ottimo lavoro svolto fin qui e per le belle giornate che siamo certi sapranno regalarci durante il periodo natalizio.”

Il weekend inaugurale prenderà il via sabato 7 dicembre con l’inaugurazione della rassegna “Profumo di Natale”, organizzata dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, con l’apertura del Villaggio degli Elfi e la Mostra d’Arte Presepiale. L’evento sarà accompagnato dalle note dei musici della Società Balestrieri e dal brindisi a cura di AIS Valtiberina.

Tante iniziative anche nella giornata di domenica 8 dicembre con la passeggiata per il Borgo a cura della Proloco Sansepolcro, il mercato natalizio dell’Associazione Rinascimento nel Borgo, il Giro Cantine dell’AIS, la Zumba a Porta Fiorentina, i laboratori di cucina con Alessia Uccellini, i canti di Natale con i Piccoli Cantori in Duomo, le caldarroste e il vin brulé in piazza in compagnia della Misericordia. Grande attesa, poi, per l’apertura dei presepi di Santa Marta e Gricignano, assieme all’accensione degli alberi in Piazza Torre di Berta, Porta Romana e Porta Fiorentina. Quest’ultimo evento, a cura dell’associazione Le Centopelli, sarà accompagnato da iniziative per i bimbi e cioccolata calda per tutti. Non mancherà infine l’intrattenimento musicale, con la banda della Filarmonica dei Perseveranti che sfilerà per le vie del centro storico allietando i diversi momenti inaugurali con le sue note.