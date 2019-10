“Come cambia la gestione del personale”. In cattedra dagli Industriali Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate e Centro per l’Impiego

In partenza presso Assoservizi (Agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud), il corso “GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”, un’iniziativa di alta formazione sviluppata su 13 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 52 ore, i cui docenti saranno i funzionari di INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia Entrate, Centro per l’Impiego e professionisti del settore. “Si tratta di un corso altamente qualificato, il cui obiettivo è fornire le conoscenze necessarie alle attuali esigenze di gestione del personale, tenendo in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali e le recenti modifiche normative in una materia che da sempre si contraddistingue per la sua complessità e continua evoluzione – spiega Alessandro Tarquini (Responsabile Delegazione di Arezzo oltre che Responsabile Area Lavoro e Welfare di Confindustria Toscana Sud) – destinatari sono i dipendenti delle aziende addetti alla gestione e amministrazione del personale ma anche chiunque sia interessato ad acquisire conoscenze nell’area amministrazione e contrattulistica del personale, per applicare correttamente le disposizioni inerenti il rapporto di lavoro”.

Il corso, che si svolgerà presso la sede di Assoservizi, in Via Roma 2 ad Arezzo, inizierà il 16 ottobre e si concluderà il 29 gennaio. Il programma prevede l’esame e l’approfondimento dei vari aspetti del rapporto di lavoro, a partire dalla sua costituzione, allo svolgimento, gli aspetti previdenziali, la risoluzione, gli aspetti assicurativi – prevenzionistici e gli aspetti fiscali. Per informazioni ed iscrizioni: Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo, tel. 0575/401707, info@assoservizisrl.it

Arezzo, 15 ottobre 2019

All.: foto Alessandro Tarquini (Resp. Delegazione di Arezzo e Resp. Area Lavoro e Welfare di Confindustria Toscana Sud)