I vigili del fuoco alla “Giornata di protezione civile con le scuole” a Montevarchi

In collaborazione con la Prefettura di Arezzo e il Dipartimento di Protezione civile della Provincia di Arezzo, ieri mattina personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha partecipato alla “Giornata della Protezione Civile con le scuole” in piazza Varchi a Montevarchi.



L’evento si inquadra nelle iniziative intraprese in provincia per celebrare la “Giornata Nazionale della Protezione Civile” ed ha visto la partecipazione di componenti del Sistema locali di Protezione Civile quali, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il 118, il Servizio AIB della Regione Toscana, La Polizia Municipale di Montevarchi e Terranova Bracciolini, l’associazione dei Geologi e le varie Associazioni di Protezione Civile della Provincia.



Tutti insieme hanno illustrato alle classi degli Istituti comprensivi di Montevarchi come funzione e in cosa consiste il Sistema Nazionale di Protezione Civile e quali sono le risorse e le funzioni che i singoli componenti mettono in campo per garantire la sicurezza dei Cittadini ricordando che nel Sistema di Protezione Civile le giovani generazioni assumono un ruolo centrale e assai delicato nella diffusione della cultura dell’auto-protezione e della prevenzione.



Il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa quale componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fornire il proprio contributo di conoscenza e competenza per dare alle giovani generazioni strumenti per strutturare la coscienza che il sistema di protezione civile efficace ed efficiente si compone anche di cittadini consapevoli dei rischi territoriali capaci di attuare comportamenti responsabili in termini di auto-protezione e prevenzione.

Soddisfazione del presidente della provincia Silvia Chiassai Martini: “La nostra provincia può contare su grandi professionalità nell’ambito della Protezione Civile che operano sempre in sinergia con il mondo del volontariato e della Forze dell’Ordine nei momenti di massima emergenza. In piazza Varchi, abbiamo ospitato la giornata della Protezione Civile dando l’opportunità ai ragazzi delle scuole di conoscere da vicino le operazioni di pronto intervento e di controllo del territorio in caso di necessità. Questi giovanissimi sono stati a contatto con gli operatori esperti e volontari meravigliosi che si impegnano anche quotidianamente per tutelare i cittadini, l’ambiente e per salvarci la vita”.