Crisi, D’Ettore (FI): Berlusconi ha tracciato una linea chiara

“Berlusconi ha dimostrato ancora una volta la sua centralità e autorevolezza tanto nel panorama nazionale che in quello internazionale, ribadendo la collocazione europea e filo atlantica del nostro Paese, di cui Forza Italia è fermamente convinta.

Il Presidente ha inoltre tracciato una linea precisa per il rilancio del partito e di tutta la coalizione di centrodestra, così come aveva fatto prima delle elezioni politiche del marzo 2018 e subito dopo.

Come allora, anche adesso faremo una dura opposizione a un governo che, come quello attualmente dimissionario, non durerà perché non rappresenta la volontà popolare”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Maurizio D’Ettore.

Un centrodestra liberale, collegiale, che rifugge le semplificazioni di tutti gli ‘ismi’ e che abbia ben chiaro quale sia il ruolo dell’Italia come Paese fondatore dell’Europa Unita”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Stefano Mugnai.