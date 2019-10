Crowdfunding, modifiche statutarie, il bilancio approvato dalla S.S. Arezzo e gli impegni economici del comitato: lunedì l’assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto

Come preannunciato nei giorni scorsi, il direttivo di Orgoglio Amaranto chiama a raccolta tutti i suoi soci. L’assemblea è stata convocata per lunedì prossimo 4 novembre alle 21,00 nella sede di Orgoglio Amaranto, all’interno della Curva Sud Lauro Minghelli.

Le tematiche poste all’ordine del giorno sono importanti e per questo è fondamentale la presenza di quanti più soci possibili. Sarà sviscerato infatti il progetto del crowdfunding presentato dalla S.S. Arezzo e le modifiche statutarie collegate che sono state richieste. I membri del direttivo saranno a disposizione per rispondere a tutte le eventuali domande sui contenuti, le prospettive e le conseguenze. Al termine del confronto sul crowdfunding, sarà posta in votazione palese, tra i soci presenti, l’adesione di OA al progetto, in qualità di socio all’1%.

Seguirà la presentazione di una relazione sull’ultimo bilancio approvato dalla S.S. Arezzo, punto al quale si lega strettamente anche il terzo tema all’ordine del giorno, cioè gli impegni economici a cui sarà chiamato a far fronte il Comitato per la gestione 2019/2020.

L’assemblea è aperta esclusivamente ai soci in regola con il tesseramento. Per agevolare la massima partecipazione, sarà possibile sottoscrivere la tessera o rinnovarla all’ingresso la sera stessa dell’assemblea.