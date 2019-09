Domenica si chiude il girone eliminatorio di Coppa per l’Amen SBA

Archiviata la bella prestazione con successo di domenica scorsa a Chiusi, l’Amen SBA torna in campo domenica alle ore 18.15 al Palasport Estra contro l’Oti Galli Terranuova. Gli amaranto sono già certi della qualificazione ai Quarti di Finale in programma nel weekend 21/22 Settembre, ma vorranno comunque ben figurare davanti al proprio pubblico nel derby. Per conoscere però l’ultimo avversario prima della qualificazione alla Final Four, la SBA dovrà attendere però fino a domenica sera quando termineranno anche gli altri gironi eliminatori. Terranuova è guidata in panchina da coach Stefano Baggiani ed in campo schiererà Jonathan Kebede, protagonisti con la SBA della promozione in Serie C della stagione 2014/2015. In Coppa Toscana l’Oti Galli, formazione di Serie C Silver, è stata sconfitta nelle due uscite precedenti contro Chiusi e Valdisieve. L’Amen in preparazione di questa sfida ha svolto un test amichevole in trasferta contro il Perugia Basket che ha dato indicazioni interessanti per lo Staff Tecnico amaranto. Per tutti gli sportivi l’appuntamento è fissato a domenica ore 18.15 quando i Sigg.ri Attard di Firenze e Luchi di Prato alzeranno la palla a due del derby tra Amen SBA ed Oti Galli Terranuova.