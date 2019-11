Dopo essersi ubriacato minaccia, picchia e chiude in casa i genitori. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Levane, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di San Giovanni Valdarno, hanno arrestato un operaio italiano di 29 anni con problemi di tossicodipendenza, per violenza privata, danneggiamento e maltrattamento di familiari.

Qualche giorno fa il giovane, dopo un bicchiere di troppo, ha dato in escandescenza mentre si trovava a casa con i propri genitori, passando in breve dagli insulti alla violenza, fino al punto in cui la madre dell’uomo, esasperata, ha deciso di chiedere il soccorso dei militari dell’Arma.

Il ragazzo, già in cura al SERT ed affidato in prova ai servizi sociali, aveva in passato manifestato diversi comportamenti violenti nei confronti di entrambi i genitori, ma questi ultimi avevano sempre deciso di non denunciare, almeno fino all’ultimo episodio quando dopo aver minacciato e picchiato i genitori il giovane è uscito dall’abitazione ed ha rotto la serratura della porta di casa, lasciando così i propri genitori intrappolati dentro.

Una volta intervenuti i Carabinieri infatti hanno dovuto richiedere anche il supporto dei Vigili del Fuoco per abbattere la porta e liberare così i malcapitati genitori. Dopo l’arresto è stato tradotto alla casa circondariale di Arezzo, dove è ancora ristretto poiché nel frattempo i militari gli hanno notificato l’ordinanza di aggravamento della misura alternativa cui era sottoposto per aver violato le prescrizioni da rispettare durante l’affidamento in prova ai servizi sociali.