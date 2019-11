Maionese aromatica (velocissima!) – Le ricette di Zenzero&Cannella

Ciao ragazzi, bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Oggi faremo una salsa fantastica ed allo stesso tempo velocissima: la maionese!

Vi sarà capitato di voler improvvisare dei panini, hamburger o delle patatine ma non avete in casa la maionese..e allora come facciamo?

In 5min di orologio otterrete una maionese freschissima ed aromatica da abbinare a qualunque piatto, panino o sandwich, ecco come prepararla…

INGREDIENTI:

1uovo medio freschissimo meglio se bio

80 gr olio di semi biologico di ottima qualità

20 gr olio oliva o extra vergine (in base a quanto si vuole percepire al gusto l’olio)

20 gr succo di limone

1/4 cucchiaino di sale

Erbe aromatiche a piacere:prezzemolo, menta, timo ecc…

STRUMENTI: frullatore ad immersione

bicchiere alto e stretto(accessorio

del frullatore o similare)

PREPARAZIONE:

metti nel bicchiere del frullatore gli oli, il sale ed il succo di limone. Rompi l’uovo sopra la miscela di oli nel bicchiere, inclina di almeno 45°C e con il frullatore ad immersione alla massima velocità emulsiona il composto muovendo il frullatore lentamente dal basso verso l’alto.

Vedrete che in soli 20 secondi la vostra maionese avrà già preso corpo!

A questo punto potete unire alcune foglie di prezzemolo, menta o altra erba aromatica a vostro piacere, emulsionate di nuovo pochi secondi, coprire il bicchiere con la pellicola alimentare e se ne avere la possibilità con i tempi mettete una mezz’oretta almeno in frigo a stabilizzare.

Questa maionese così aromatica si sposa benissimo con ogni piatto o preparazione e…

Il trucco in piú: potete optare per una spezia aromatica anziché erba fresca! Provate con il curry, il pepe tellicherry, la curcuma, la paprika affumicata…avrete mille varianti da gustare e con cui sbizzarrire i vostri abbinamenti e la vostra fantasia!!

Buon lavoro e alla prossima ricetta!

Chiara Castellucci