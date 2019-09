Ecco la Commissione Provinciale Pari Opportunità. Chiassai: “Orgogliosa di avere ricostituito un organo per le donne che mancava da anni”

Presentata questa mattina dalla Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini, la Commissione Provinciale delle Pari Opportunità tra donna e uomo.

Presenti anche l’avvocato Rossella Angiolini Presidente della Commissione, tutte le componenti e la senatrice Tiziana Nisini.

Silvia Chiassai Martini : “da donna e da prima Presidente della Provincia donna, ho ritenuto importante che l’Ente, oltre al Centro Pari Opportunità, si dotasse di una Commissione per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo, per valorizzare la donna in ogni settore. Da anni questo organo era assente e ho voluto con forza che fosse ricostituito, per dare voce al mondo femminile. Oggi sono particolarmente orgogliosa di essere qui con voi, insieme anche all‘Avvocato Rossella Angiolini, da me nominata come Presidente della Commissione che ringrazio per la sua pronta disponibilità, ma ringrazio anche tutte le componenti che si sono messe al servizio per il nostro territorio in maniera trasversale, al di la della loro ideologia politica, e che lavoreranno unite per promuovere veramente la parità di genere.

Attraverso questa commissione vorrei dar voce alla donna nella sua vera identità, rafforzandone l’autostima; tante sono le donne di successo, e tanti sono gli esempi nel mondo dell’imprenditoria, ed è necessario uscire dagli stereotipi e dei pregiudizi che affossano la donna. Non è un problema essere donne, ma il problema risiede nella mancanza di democrazia, di giustizia sociale, di cultura; il cambiamento deve quindi partire dalle radici. Per questo motivo il 15 ottobre è già in programma un convegno in Sala dei Grandi sul ruolo della donna nello sviluppo dell’economia.”

La commissione provinciale è composta da : Rossella Angiolini con funzioni di Presidente, le consigliere provinciali Laura Seghi, Rosaria Migliore, Eleonora Ducci e la consigliera di Pari Opportunità Silvia Russo; e dalle componenti indicate anche dalle cinque zone socio-sanitarie provinciali Lia Sisti, Laura Ermini, Maria De Palma, Valentina Calbi, Catia del Furia, Loretta Gianni, Laura Bottai, Leda Redi e Sandra Bianchini. Inoltre hanno aderito al momento come uditrici : la Sen. Tiziana Nisini, l’On. Chiara Gagnarli e Anna Lapini, Presidente del Comitato Ife – Imprenditoria femminile.

L’Avvocato Rossella Angiolini dichiara : “Ringrazio la Presidente Chiassai Martini per l’opportunità data e che ho accolto con piacere. Sarà una vera commissione al servizio delle esigenze del territorio per superare le differenze culturali tra donna e uomo, sviluppando la promozione della donna in tutti i settori della società : lavoro, cultura, pubblico e famiglia. Non saranno solo parole, ma lavoreremo con i fatti. Non abbiamo il potere di incidere sulle leggi e sulle politiche sociali del territorio, tuttavia contribuiremo al loro sviluppo, perché da un punto di vista legislativo la parità di genere è ben affermata, ma da un punto di vista culturale abbiamo ancora tanto lavoro da portare avanti.”

“Abbiamo bisogno di tutte voi, – conclude la Presidente Chiassai Martini – e sono certa che darete un grande contributo soprattutto di esperienza. Auguro buon lavoro alla Commissione, rivolgendo anche un invito a tutte le donne, che potranno partecipare come uditrici mettendosi al servizio della comunità e del territorio.”