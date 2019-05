Finale PlayOff, conosciamo meglio i nostri avversari: Vismederi Costone Siena

Domenica prossima inizierà la Finale PlayOff del Campionato di Serie C di pallacanestro e l’Amen Scuola Basket Arezzo dovrà vedersela con la Vismederi Costone Siena. Quella senese è una società dalla radici profonde, il Ricreatorio Pio II da tutti conosciuto come Costone, nacque per volontà di Don Nazareno Orlandi che fin dal 1904 cercando di dare ai giovani senesi un luogo dove poter fare varie attività scolastiche, culturali e sportive. Dal punto di vista cestistico il Costone ha dato vita negli anni 50 e 60 a continui confronti con le altre realtà cittadine: la Virtus e la Mens Sana. Come massimo campionato ha partecipato in più occasioni alla Serie B e grazie alla lungimiranza dei propri dirigenti il Costone è stato capace di realizzare uno degli impianti sportivi più funzionali della Toscana che non poteva che essere intitolata alla memoria del fondatore Monsignor Nazareno Orlandi.

Negli ultimi quattro anni Amen Scuola Basket Arezzo e Vismederi Costone Siena si sono sempre incrociate in campionato, in questa stagione sono stati i senesi ad avere la meglio in entrambe le occasioni. Nella gara di Andata l’Amen fu battuta a Novembre al Palasport Estra per 54 a 63, mentre al ritorno il punteggio a favore dei senesi al PalaOrlandi fu di 62 a 58.

Allenatore della Vismederi è coach Francesco Braccagni, che oltre ad essere stato un ex giocatore del Costone ha condiviso un percorso di settore giovanile alla Mens Sana con l’allenatore della SBA Omar Serravalli. Il cannoniere dei gialloverdi senesi è Luigi Bruttini capace di segnare 21.2 punti a partita in questa stagione, ben appoggiato da Vittorio Tognazzi, prodotto delle giovanili Virtus, che ne ha messi a segno 15.9. Dopo il quinto posto in stagione regolare con 32 punti all’attivo, in questi PlayOff la Vismederi ha battuto prima con un secco 2-0 Quarrata, poi in semifinale Libertas Livorno per 2-1 dove i senesi hanno interrotto una serie di 10 vittorie consecutive che ne testimoniano l’ottimo periodo di forma che li ha portati a raggiungere questa finale.

Questa la rosa della Vismederi Costone Siena: Aiello Federico, Angeli Valerio, Benincasa Duccio, Bruni Gabriele, Bruttini Luigi, Carpitella Jacopo, Catoni Filippo, Ceccatelli Marco, Chiti Giulio, Chiti Leonardo, Curti Pietro, Panichi Matteo, Picchi Giacomo, Tognazzi Vittorio. All. Braccagni Francesco