“Fitness di primavera” sport e convivialità al palazzetto del nuoto

Venerdì 12 aprile è in programma un allenamento a circuito tra i diversi esercizi del fitness in acqua

Le piscine del palazzetto del nuoto di Arezzo si animano con il “Fitness di primavera”. Venerdì 12 aprile, alle 19.30, è in programma la prima edizione di un evento che ambisce ad unireattività fisica, divertimento e socializzazione, con una lezione in acqua che sarà seguita da un aperitivo direttamente nell’impianto sportivo.L’iniziativa, frutto della collaborazione tra le varie società attiveall’interno del palazzetto, si aprirà in vasca con uno speciale allenamento a circuito che sintetizzerà gli elementi caratteristici del fitness in acqua attraverso più postazioni che permetteranno di provare tanti esercizi diversificati per intensità, altezza della piscina,attrezzi utilizzati e parti del corpo interessate. La ginnastica a corpo libero si alternerà infatti a divertenti esperienze su idrobike e tappeti elastici, il tutto accompagnato dalla musica di sottofondo che scandirà ogni movimento. Questa varietà renderà il “Fitness di primavera” un’esperienza adatta a uomini e donne da diciotto anni in su, chesanno nuotare e che non sanno nuotare, che potranno mettersi alla prova in una lezione intensa e rapida della durata di un’ora.

A conclusione dell’allenamento si terrà un ulteriore momento di socializzazione e di convivialità rivolto a tutti i presenti, con l’aperitivo al bar del palazzetto del nuoto che rappresenterà il coronamento della lezione vissuta in piscina. Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione chiamando lo 0575/35.33.15 o scrivendo al 347/42.49.641. «Queste iniziative – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – richiamano sempre tante persone che accolgono l’invito a vivere un’opportunità di allenamento intensa, divertente e completa, pur senza essere iscritteal tradizionale corso di fitness in acqua. L’attività non è traumatica ed è adatta veramente per tutti, fornendo uno stimolo per stare in compagnia, per recuperare la forma e per scaricare le tensioni della giornata lavorativa».