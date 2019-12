Gallette bretoni al burro salato – Le ricette di Zenzero&Cannella

Ciao ragazzi e bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella! Oggi vi propongo un’idea per dei biscottini davvero particolari e deliziosi, realizzati con una frolla friabilissima e delicata ma allo stesso tempo con quel pizzico di carattere da renderla favolosa ed unica nel suo genere!!

L’ingrediente speciale di questa ricetta é il burro leggermente salato..non preoccupatevi subito perché ormai si trova in quasi tutti i supermercati o cmq di sicuro nelle grandi catene, quindi appena lo vedete prendetelo perché questi biscottini sono la fine del mondo, il burro leggermente salato riesce ad abbracciare il dolce dello zucchero per un risultato strepitoso, rimarrete di stucco dal sapore finale!

Quindi come dico sempre ragazzi, bisogna sempre provare, sperimentare cose nuove, e soprattutto assaggiare…buon lavoro a tutti!!

300 gr farina 00

200 gr burro salato a pomata(cioé morbido a temp.ambiente)

3 tuorli d’uovo (2+1 per la decorazione)

120 gr zucchero

1 cucchiaino di semi di vaniglia

In una terrina monta con le fruste burro e zucchero finché non diventerà soffice e spumoso. Unisci la vaniglia ed i due tuorli, amalgama piano e infine aggiungi la farina finendo poi di impastare con le mani velocemente.

Attenzione a far prendere corpo rapidamente all’impasto senza scaldare la frolla che altrimenti si rovinerebbe. Coprite con la pellicola alimentare e lasciar riposare in frigo per almeno 2h.

Stendete e tagliate a piacere i biscotti, rigate con una lama affilata od altro strumento da decorazione e spennellate bene con il tuorlo d’uovo rimasto.

Infornate a 175°C per circa 13/15 min in base alla grandezza o comunque appena i biscottini iniziano a prendere il colore, attenzione a non dorare troppo.

Buon appetito e alla prossima ricetta di Zenzero&Cannella

Chiara Castellucci