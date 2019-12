Giro di cocaina, coppia di spacciatori arrestati in zona San Marco. Droga recuperata dalla fossa biologica

Nel pomeriggio di venerdì gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato due albanesi per detenzione a fini di spaccio di cocaina.

L’operazione nasce da alcune segnalazioni dei residenti del quartiere San Marco che hanno indicato agli agenti movimenti sospetti legati ad un probabile spaccio di stupefacenti.

Sono iniziati, così, mirati appostamenti che hanno consentito di appurare la veridicità delle segnalazioni, concentrando l’attenzione soprattutto nei confronti di un cittadino albanese, già conosciuto per alcuni precedenti per reati contro il patrimonio.

Alla prima occasione per gli agenti pertanto è scattato il controllo.

L’uomo, H.A. di 32 anni, è stato fermato a bordo della sua autovettura, che presumibilmente usava per le consegne di stupefacente. Successivamente gli agenti si sono recati presso la sua abitazione dove però la compagna, L.G. 23 anni, rimasta in casa ed avvedendosi dell’arrivo della Polizia, ha gettato immediatamente la droga nel bagno.

Solo dopo una minuziosa ricerca nella fossa biologica dell’abitazione, condotta tramite una ditta specializzata, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti a recuperare 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato per un totale di quasi 30 grammi.

Nell’abitazione sono stati inoltre sequestrati 3000 euro in contanti sicuro provento dell’attività di spaccio.

I due albanesi veniva pertanto arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotti per la Casa Circondariale di Arezzo e Firenze. Dopo la convalida degli arresti, avvenuta in oggi, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo e il divieto di dimora in Toscana per la donna.

