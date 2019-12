Richieste di risarcimento per danni di responsabilità dell’amministrazione comunale. Dal 23 dicembre attiva la procedura online

Da lunedì 23 dicembre sarà possibile presentare la richiesta di risarcimento per danni conseguenti ad eventi per i quali si ritiene vi sia responsabilità imputabile all’amministrazione comunale. La procedura è online.

Per presentare la domanda l’utente dovrà accedere al sito del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it e, successivamente, direttamente alla pagina appositamente predisposta attraverso il link

https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SINISTRI_RISDAN

Al fine di non creare disservizi, fino a sabato 29 febbraio 2020 sarà possibile presentare la richiesta di risarcimento danni in modalità cartacea attraverso il modulo presente nel sito del Comune

http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-unico-gare/modulistica/modulo-richiesta-risarcimento-danni-1/modulo-richiesta-risarcimento-danni

Successivamente alla suddetta data saranno accolte esclusivamente le richieste presentate online. Questa la documentazione da presentare in caso di richiesta di risarcimento danni: fotografie del luogo del sinistro; fotografie attestanti i danni (in presenza di danni materiali); certificazione medica (in presenza di lesioni personali); quantificazione dei danni materiali (preventivi o fatture); eventuali dichiarazioni testimoniali firmate, rilasciate dalle persone che hanno assistito al fatto corredate della fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti; eventuale verbale redatto da autorità di polizia intervenute sul luogo del sinistro (Polizia Municipale, Polizia di Stato o Carabinieri); eventuale denuncia rilasciata presso autorità di polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato o Carabinieri).