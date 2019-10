I 100 libri più belli del secolo

Dopo la Top100 dei film più belli, il quotidiano The Guardian ha stilato la classifica dei libri più belli del XXI secolo.

Al primo posto svetta il romanzo Wolf Hall di Hilary Mantel seguito da Gilead di Marilynne Robinson, Premio Pulitzer per la narrativa.

Al terzo gradino del podio si posiziona Secondhand Time (in Italia Tempo di seconda mano) della scrittrice bielorussa Svetlana Alexievich.

Nella classifica del secolo, l’Italia conquista due posizioni.

Infatti, all’undicesimo posto c’è L’amica geniale di Elena Ferrante, del 2011, superando persino Philip Roth e Stephen King, considerati i mostri sacri della letteratura mondiale.

Mentre al sessantaseiesimo posto si colloca lo scrittore e fisico teorico Carlo Rovelli con il suo Sette brevi lezioni di fisica, pubblicato da Adelphi nell’ottobre del 2014.

“Potentemente intima e spudoratamente domestica, la prima parte della serie napoletana della Ferrante la affermò come un vero e proprio caso letterario. Questo e i tre romanzi che si sono poi succeduti, hanno documentato come la misoginia e la violenza potessero determinare la vita, così come la storia, dell’Italia alla fine del XX secolo” scrive The Guardian a proposito di Elena Ferrante.



“Un fisico teorico apre una finestra sulle grandi domande dell’universo con questa panoramica di 96 pagine della fisica moderna. L’intuizione acuta di Rovelli e le suggestive metafore rendono questa la migliore introduzione ad argomenti complessi tra cui la relatività, la meccanica quantistica, la cosmologia, le particelle elementari ed l’entropia, al di fuori delle aule universitarie” scrive invece parlando di Carlo Rovelli.