Influenza 2019: a rischio soprattutto i bambini e gli anziani

Circa 6 milioni potrebbero essere i casi nella stagione influenzale in arrivo, con un’incidenza inferiore rispetto agli scorsi anni, ma con virus più insidiosi.

Due le nuove varianti: H3N2 (A/Kansas) e H1N1(A/Brisbane), da monitorare con attenzione soprattutto nei piu’ piccoli e gli anziani.

Le due nuove varianti del virus, oltre ad avere una maggiore capacità diffusiva, potrebbero provocare maggiori severità e rischio di complicanze.

L’H3N2 in particolare avrà la capacità di lavorare in coppia con lo streptococco pneumoniae portando quindi ad una sovrapposizione batterica.

Saranno presenti anche i virus B/Colorado e B/Phuket, varianti già note nelle passate stagioni.

I sintomi dell’influenza autunnale di quest’anno?

I disturbi potranno manifestarsi con gradi diversi di intensità e non necessariamente correlati, presentandosi anche senza febbre.

Il periodo di incubazione varierà tra 1 e 4 giorni.

In alcuni casi per alleviare i sintomi si riveleranno utili rimedi naturali come tè e tisane calde, miele, infusi allo zenzero e spremute di agrumi.

Sarà bene fare attenzione all’alimentazione: soprattutto in caso di influenza gastrointestinale gli esperti consigliano una dieta a base di banane, riso bollito, carni bianche, pesce, succo di mela, biscotti secchi, fette biscottate e pane tostato. I cibi da evitare sono latticini e prodotti caseari, fritti, grassi, spezie, alcolici e alimenti ricchi di fibre.