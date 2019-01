Sabato 12 Gennaio va in scena la diciassettesima giornata del campionato Juniores del girone A della Provincia di Arezzo con l’Orange Don Bosco che ospiterà tra le mura amiche la Faellese.

Gli arancioni, reduci dalla brillante vittoria esterna per 3-0 sul campo del Fratta Santa, sono capolisti in classifica in coabitazione dell’Atletico Levane Leona con 38 punti, in virtù di 12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con un parziale di 43 reti siglate e 11 incassate.

Gli ospiti, invece, provenienti dalla sconfitta casalinga per 3-2 con il Falterona Alto Casentino, sono sedicesimi in graduatoria con 10 lunghezze, avendo collezionato 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte con un tabellino di 15 reti realizzate e 31 subite.

Di seguito le dichiarazioni pre gara del mister Franchi : “Siamo in un buon momento di forma, la squadra proviene da cinque vittorie consecutive, occorre mantenere alta la concentrazione affrontando una squadra di bassa classifica ma comunque insidiosa, continuando a fare bottino pieno per mantenere ben salda la vetta della classifica”

Partite XVII giornata, campionato Juniores

Alberoro 1977 – Rassina

Arno Castiglioni Laterina – Fratta Santa Caterina

Atletico Levane Leona – Indomita Quarata

Capolona Quarata – Tegoleto

Castelnuovese – Pieve al Toppo 06

Falterona Alto Casentino – Marino Mercato Subbiano

Orange Don Bosco – Faellese

Santa Firmina – Castiglionese

Terranuova Traiana – Bucinese

Classifica campionato Juniores

Orange Don Bosco 38, Atletico Levane Leona 38, Terranuova Traiana 36, Marino Mercato Subbiano 30, Tegoleto 30, Castiglionese 30, Falterona Alto Casentino 26, Santa Firmina 25,Bucinese 23, Arno Castiglioni Laterina 21, Indomita Quarata 20, Rassina 20, Pieve al Toppo 06 19, Castelnuovese 13, Fratta Santa Caterina 12, Faellese 10, Alberoro 1977 9, Capolona Quarata 3.