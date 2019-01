Terza categoria, San Paolino – Orange Don Bosco, al via il girone di ritorno

Sabato 12 Gennaio con fischio d’inizio alle ore 15:00, si disputa la sedicesima giornata del girone A (provincia di Firenze) del campionato di Terza categoria toscana con l’Orange Don Boscoche sarà impegnato a Cascine del Riccio sul campo del San Paolino.

Gli arancioni, reduci dal pareggio a reti inviolate per 0-0 sul terreno di gioco del Poppi, sono settimi in classifica a quota 23punti, in virtù di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, con un tabellino di 20 reti realizzate e 19 subite.

I bianco blu, invece, provenienti dalla vittoria interna per 1-0 sul Palazzo del Pero sono tredicesimi in graduatoria con 15 punti, avendo collezionato 4 vittorie, 3 pareggi ed 8 sconfitte con un tabellino di 21 reti siglate e 25 incassate.

Nella gara d’andata il San Paolino si è imposto in trasferta con il punteggio di 2-1.

Di seguito le dichiarazioni pre gara del mister Gianluca Duranti :“Andremo a San Paolino per provare a vincere anche se non sarà facile perché troveremo una squadra in salute. Abbiamo ancora degli assenti però stiamo lavorando bene, quelli che ci saranno in campo daranno il massimo per portare a casa il risultato pieno”.

Partite XVI giornata

Caldine – Carbonile

Impruneta Tavarnuzze – Sancat

Nova Vigor Misericordia – Sieci

Poppi – Sangiustinese Ottaviano

Sales – Pian di San Bartolo

San Paolino – Orange Don Bosco

Santa Brigida – Kerigma

Tosi – Palazzo del Pero

Classifica : Sales 34, Impruneta Tavarnuzze 33, Pian di San Bartolo 29, Sancat 28, Nova Vigor Misericordia 25, Tosi 24, Orange Don Bosco 23, Poppi 23, Carbonile 20, Sangiustinese 18, Santa Brigida 16, Kerigma 15, San Paolino 15, Caldine 13, Palazzo del Pero 7, Sieci 2.