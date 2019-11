La “Cena d’Autunno” di Porta del Foro per la Fondazione Meyer

Il Quartiere di Porta del Foro organizza per sabato 30 novembre la “Cena d’Autunno”, il primo degli appuntamenti pre natalizi giallocremisi.

Le cuoche di San Lorentino per questa serata proporranno il seguente menù: un antipasto composto da crostini cavolo nero e ribollita, bruschetta con fagioli e affettati toscani, di primo penne al ragù della Manuela e per secondo vitella in umido con cipolle. La cena si concluderà con un dolce. Acqua e vino compresi nel costo che è di 20 euro a persona per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Meyer Onlus di Firenze con il sostegno della sezione soci di Arezzo – Unicoop Firenze.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il Rettore Roberto Felici – di aver messo a punto questo evento che, incollaborazione con la sezione soci di Arezzo – UnicoopFirenze ci consente di sostenere l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Si tratta di una cena con un menù autunnale, il cui ricavato sarà devoluto alla struttura ospedaliera che è un’eccellenza toscana per la cura dei bambini. Proprio i bambini, sono al centro delle nostre iniziative e, in questo periodo che si avvicina alle festività natalizie ci sembrava giusto aiutare quelli meno fortunati.Ormai Porta del Foro, ma anche gli altri quartieri, sono impegnati costantemente ad operare nel sociale, oltre che a contendersi la Lancia d’Oro, e questo va a merito di un movimento che sta sviluppando una crescita costante anche nei momenti aggregativi e solidali”.

Per info e prenotazioni è possibile telefonare al 333-6846496 (Porta del Foro) o recarsi presso lo spazio soci della Coop.fi di via Veneto il martedì o il giovedì dalle16,30 alle 18,30 (0575 908475) oppure alla Coop.fi di viale Amendola il lunedì o il mercoledì dalle 16,30 alle 18,30 o il sabato dalle 10 alle 12 (0575 328226).