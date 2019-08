La Ginnastica Petrarca riparte con un doppio Open Day per bambini dai 4 anni

Esercizi, giochi e divertimento per scoprire le discipline ginniche. La Ginnastica Petrarca, come tradizione, anticipa la ripresa dei corsi con un doppio Open Day rivolto a bambini e bambine a partire dai quattro anni dove provare una o più discipline tra ginnastica ritmica femminile, ginnastica artistica maschile e ginnastica artistica femminile. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è in programma lunedì 9 e martedì 10 settembre al PalaMecenate tra le 16.30 e le 18.00, con i tecnici e gli istruttori della società aretina che accoglieranno le famiglie e proporranno una lezione di avviamento alle diverse specialità.

Nel corso degli Open Day sarà proposto un allenamento dove, tra giochi ed esercizi, saranno innanzitutto presentati gli elementi tipici della ginnastica, per permettere ad ogni aspirante atleta di poter scegliere consapevolmente tra ritmica (lo sport con piccoli attrezzi come cerchio, palla, clavette, nastro e fune) e artistica (lo sport con grandi attrezzi come cavallo con maniglie, anelli, sbarra, trave, parallele e parallele asimmetriche).

I bambini interessati a continuare l’attività saranno poi inseriti nei vari gruppi sportivi a seconda dell’età e del livello, in vista dell’avvio dei veri e propri corsi che partiranno da lunedì 16 settembre con due ulteriori lezioni gratuite di prova. Gli allenamenti saranno caratterizzati da un forte elemento ludico e saranno inizialmente orientati ad una crescita motoria di ogni atleta garantita da uno staff tecnico qualificato e brevettato dalla federazione, andando così a gettare le basi per entrare in futuro nei corsi avanzati di agonistica e pre-agonistica della Ginnastica Petrarca.

Un’ulteriore occasione per provare e conoscere le discipline ginniche sarà fornita anche dalla “Giornata dello Sport” promossa dal Coni provinciale che, a metà settembre al parco Pertini, proporrà un’occasione di divertimento tra esercizi e percorsi motori, con la possibilità di ammirare le esibizioni degli agonisti. Per ottenere ulteriori informazioni sugli Open Day e sui corsi è possibile contattare la segreteria allo 0575/299.441 o a segreteria@ginnasticapetrarca.it. «Queste iniziative di inizio stagione – commenta Piero Ferruzzi, vicepresidente della Ginnastica Petrarca, – rappresentano un’occasione aperta a tutti per provare la disciplina e per entrare a far parte di una società che vanta quasi quattrocento atleti e squadre fino alle più importanti categorie nazionali, con 142 anni di storia che sono valsi il conferimento da parte del Coni nazionale della massima onorificenza del Collare d’Oro. Il nostro impegno è di continuare a tenere alto il nome della Ginnastica Petrarca con un’attività che può essere intrapresa già dai primi anni di vita».