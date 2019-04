L’Amen SBA si gioca il secondo posto domenica contro Colle Val d’Elsa

Domenica pomeriggio alle ore 18 il Palapsort Estra ospiterà il big match dell’ultima giornata di campionato di Serie C Silver. L’Amen Scuola Basket Arezzo, con il morale alto dopo il blitz di Fucecchio, sfiderà il Colle Basket dell’ex amaranto Moroni. La compagine della Valdelsa segue la SBA di soli due punti in classifica, aggiungendo così ulteriore interesse a questi ultimi 40 minuti su stagione regolare. L’equilibrio dietro la capolista e già promossa in C Gold Prato, non permette avere già situazioni delineate, quindi al termine della gara con Colle si conoscerà il piazzamento finale e l’avversario del primo turno dei PlayOff. L’unica certezza è che l’Amen avrà almeno per i Quarti di Finale il vantaggio del fattore campo. Vista l’importanza di questa sfida che sarà arbitrata dai Sigg. Mariotti di Cascina (PI) e Rinaldi di Livorno, l’invito per tutti i sostenitori amaranto di riempire il Palasport Estra Domenica alle 18 per rimanere vicini alla squadra di coach Serravalli che viene da sei risultati utili consecutivi ed ha vinto 11 delle ultime 13 partite.

Il weekend SBA non è soltanto Serie C, domenica alle 18.45 a Sansepolcro si giocherà Gara 3 dei Quarti di finale PlayOff del campionato di Promozione. L’Amen di coach Pasquini proverà lo sgambetto ai favoriti Dukes come riuscito in Gara 1.

Per il settore giovanile, sabato in campo la DuniaPack Under 15 Eccellenza a Pescia in uno scontro diretto per l’accesso alle finali di Coppa Toscana e la Galvar Under 14 Elite a Firenze contro Affrico. Domenica al Palasport Estra nel prepartita della Seriue C gli Under 13 Hotel Planet ospiteranno Monsummano. Infrasettimanali gli altri impegni, Lunedi la Tecnoil U18 Gold contro Poggibonsi, Martedi la Chimet Under 16 Eccellenza con Empoli e Giovedi la capolista Rosini Impianti Under 20 contro Valdisieve.

Impegni anche per il Settore Minibasket Nova Verta, sabato gli Esordienti 2007 Rosso ospitano Valdisieve e gli Aquilotti 2009 giocheranno a Faella, mentre domenica gli Esordienti 2007 Blu saranno a Firenze con la Sancat. Martedi sarà poi il turno degli Aquilotti 2008 contro la Polisportiva Galli Femminile. Infine giornata di divertimento per i Pulcini 2011 e 2012 impegnati a Sesto Fiorentino in un mini torneo.