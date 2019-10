L’Oroscopanzo di lunedì 7 ottobre 2019

L’Oroscopanzo, tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono

Amore e progetti futuri, di questo abbiamo parlato in settimana con l’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali.

Una chiacchierata schietta e chiarificatrice.

L’Oroscopanzo ha infatti risposto in modo diretto e senza fronzoli, con simpatia ed ottimismo.

Pronte per partire per questo nuovo viaggio tra le stelle?

BILANCIA

Dietro l’angolo Vi attende un periodo di riflessioni, progetti e forse qualche malinconia per il passato.

Nel complesso, però, Vi sentite motivate a migliorare quello che non vi piace, guidata da una grande energia che vi rende comunque dinamiche e talvolta esplosive.

Gran movimento quindi, pure se a tratti vi sentite frustrate perché vorreste procedere ancora più velocemente.

Nota dominante del mese: una grande determinazione.

Grintose e passionali, date il meglio per quanto riguarda l’erotismo, che svetta tra i vostri argomenti preferiti.

Sentimenti?

Pimpanti anche se Vi pare di sentirVi insolitamente meno romantiche del solito.

Date prova di concretezza e pensate al sodo, ai fatti, più che agli ideali.

State attraversando una fase quasi cinica, in cui badate a quello che potete prendere subito e null’altro di piu’.

Momenti da brivido!

Passione e flirt maliziosi attendono il vostro cuore.

Vi attendono avventure ricche di erotismo e di divertimento, del resto è un momento glorioso per il vostro fascino e è facile sentirvi finalmente desiderate.

Chi potrebbe rimanere deluso da questo periodo privo di grande romanticismo, saranno appunto le romantiche, quelli che sognano il grande amore, la storia ideale con qualcuno che possa accompagnare i loro passi per sempre.

O almeno il più a lungo possibile.

SCORPIONE

Una settimana che non inizierà in modo davvero appariscente.

Ma con il passare dei giorni eccovi irrequiete, pronte a sfornare idee su idee e buoni propositi su buoni propositi!

Dentro il vostro cuore cresce il desiderio di migliorare, di rivoluzionare, di capovolgere situazioni perfino annose.

Bene, una buonissima predisposizione: ma ricordatevi di riflettere con attenzione e di procedere sempre con cautela, specie nei rapporti ormai cristallizzati dalle abitudini.

O ne dovrete subire le destabilizzanti conseguenze.

Nel complesso, benone per amicizie, tempo libero e perfino viaggi.

Cogliete tutte le occasioni per vivacizzare le emozioni.

Per qualcuna potrebbe essere proprio la situazione desiderata da tanto tempo, ma per altre invece il pretesto potrebbe risultare solo sgradito e il movimento che creerà solo confusione destabilizzante.

Preparatevi a vivere con i piedi su di un terreno fluido, con paesaggi che potrebbero cambiare dal giorno alla sera.

Chi apprezza un briciolo di imprevedibilità vivrà un periodo splendido.

Chi cerca stabilità dovrà imparare a trovarla in sé, nelle sue emozioni.

Cupido sta giocando a nascondino con il vostro cuore!

Ma ricordate che l’amore arriva nel momento in cui non ci si pensa più.

Intanto imparate a bastarvi, ad essere felici e ad amarvi.

E ricordate che chi si ama davvero, le persone mature e consapevoli, trovano sempre una storia vera, duratura e sincera.

Chi si sente sfortunato in amore, non deve demordere mai.

Non recriminate e imparate a sorridere alla vita e a divertirvi più che potete.

E Cupido vi stupirà!

SAGITTARIO

Fiumi di energia, che si tradurranno in dinamismo, voglia di fare, di muovervi, partire, tornare, lavorare e divertimento!

Praticamente siete un fiume in piena, grazie alla vitalità fisica e all’umore.

La chiave di tutto però è la fiducia in voi, nelle vostre capacità e nelle vostre intenzioni che vi permette di avanzare e di superare ogni ostacolo.

Vita sociale e familiare però ad alti e bassi: nulla di preciso, come se mancasse qualcosa all’appello ma senza capire bene di che cosa si tratta esattamente.

Emozioni contrastanti ma profonde, vivide, sincere .

Il cuore ha smesso di sussultare ed ha acquisito maggiore importanza la passione.

L’erotismo decolla e nel momento in cui prende quota siete come aquile pronte a lanciarsi sulla preda.

Dovete però scavare un po’ per trovare romanticismo e dolcezza, ma li troverete.

Intraprendenza bene in vista e le occasioni si moltiplicano!

Semmai il problema sarà che potreste tendere a confondere l’amore con l’erotismo.

Può darsi che la storia della vostra vita possa iniziare proprio con il desiderio e la passione.

Poco romanticismo all’inizio insomma, soltanto dopo arriveranno i sentimenti, veri e duraturi.

Non potete però saperlo, e quindi iniziate con cautela prima di partire in quarta e promettere amore e impegno per l’eternità.

Vuoi contattare l’Oroscopanzo?

