Maltempo, colpite le aziende agricole della valtiberina – foto

Il maltempo ha colpito anche la provincia di Arezzo, in particolar modo è stata la colpita la zona della Valtiberina dove molte aziende tra le quali l’Azienda Agricola Giorni Andrea e la Società Agricola San Martino di Veri hanno subito ingenti danni “Rami spezzati, serre divelte, colture strappate dal terreno e magazzini scoperchiati – commenta il Direttore di Coldiretti Arezzo Mario Rossi – sono i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che con raffiche di vento che hanno sferzato le campagne. Il vento ha creato danni alle strutture delle aziende agricole, scoperchiando tetti e rimesse”.

E’ quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti provinciale sugli effetti della perturbazione che ha colpito il territorio anche con neve e brusco abbassamento delle temperature, dopo un lungo periodo di siccità e caldo anomalo.

“Le precipitazioni – sottolinea il Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci – erano attese come manna dalle imprese agricole dove in molte zone non piove in modo significativo da mesi ed è caduta durante l’inverno il 50% di acqua in meno”.

A preoccupare è anche l’arrivo della grandine per i danni irreversibili che provoca alle piante da frutto fiorite in anticipo per le alte temperature, con la perdita dei raccolti dopo un anno di lavoro.

L’andamento anomalo di quest’anno – sottolinea la Coldiretti – conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo. Una tendenza alla tropicalizzazione che – conclude la Coldiretti – è costata all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.