A conclusione di attività di indagine i Carabinieri della Stazione di Sansepolcro deferivano in stato libertà per minacce e molestie un 64enne ed il figlio 40enne residenti in Valtiberina, rispettivamente ex suocero ed ex coniuge della denunciante, in quanto ponevano essere comportamenti minacciosi e molesti, consistiti in ripetuti passaggi a tarda sera sotto abitazione della donna, con riprese fotografiche della propria auto, perché’ non accettavano separazione da parte della stessa.