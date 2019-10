Minaccia di morte l’anziana madre per farsi dare i soldi per la droga. Lei non cede e chiama i carabinieri. Doppio arresto in un giorno

Ieri mattina, si è introdotto nell’abitazione dell’anziana madre in stato di grave alterazione psicofisica con l’intento di farsi dare i soldi per comprare l’ennesima dose di droga; urla, la minaccia, ma la donna non cede e chiede aiuto ai carabinieri.

Prontamente si portano sul posto due pattuglie, una della Stazione di Loro Ciuffenna e l’altra in arrivo da Terranuova Bracciolini. Alla vista dei militari l’uomo, un tossicodipendente di 50 anni che abita nell’appartamento attiguo, non si calma, anzi, al sopraggiungere del personale sanitario del 118 la cui assistenza medica era stata richiesta per tranquillizzarlo, diventa ancora più aggressivo, rifiutando categoricamente di farsi visitare e minacciando di morte la madre, i sanitari e tutti i carabinieri intervenuti.

A questo punto i militari altro non possono fare che procedere al suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e violazione di domicilio: l’uomo viene quindi ricondotto nel suo appartamento e, come disposto dall’autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che avrebbe dovuto tenersi nel mattinata di oggi.

Purtroppo però la storia non finisce qui: l’uomo non demorde e, nel pomeriggio, irrompe nuovamente nell’abitazione della madre intenzionato a farsi dare i contanti che gli servono a tutti i costi. Si ripete la situazione già andata in scena al mattino, solo che questa volta i carabinieri, constatata l’inefficacia della misura adottata in precedenza, lo arrestano e, dopo aver ricevuto l’assenso dell’autorità giudiziaria, lo conducono in carcere alla casa circondariale di Arezzo.