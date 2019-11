Pacco sospetto alla sede di Forza Nuova, era vuoto

A Montevarchi sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine per un pacco sospetto notato davanti alla sede di Forza Nuova. Intorno alle 18 è stato un militante a dare l’allarme.

È andato ad aprire la sede, in via Isidoro del Lungo e ha visto il pacco davanti all’ingresso. La strada è stata chiusa, sia al traffico pedonale che veicolare, per sicurezza e per agevolare l’intervento degli artificieri.

Al termine delle verifiche è risultato che il pacco era vuoto.

Sul posto carabinieri, polizia e polizia municipale