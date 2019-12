Pesta brutalmente un coetaneo fuori dalla discoteca, 19enne denunciato

Una serata di svago e divertimento in una discoteca del Casentino poteva trasformarsi in un’autentica tragedia tra la notte di sabato e domenica.

Intorno alle 4, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Strada in Casentino sono intervenuti per quella che sembrava inizialmente una rissa, ma di fatto rivelatasi poi un’aggressione mirata, brutale, ai danni di un 23enne casentinese.

Dapprima spintonato, poi colpito, il ragazzo cadeva a terra perdendo i sensi. Immediato l’arrivo delle due pattuglie e dell’ambulanza. Il ragazzo, ripresi i sensi, veniva trasportato in codice rosso a Siena per un sospetto trauma cranico.

I Carabinieri intervenuti sul posto hanno immediatamente identificato numerosi testimoni e, in base alle prime dichiarazioni, di fatto identificato dopo una mirata attività di indagine, il responsabile dell’aggressione.

Veniva condotto in caserma a Strada in Casentino e poi a Bibbiena per essere fotosegnalato e denunciato per il reato di lesioni personali, in attesa della diagnosi e prognosi completa per il malcapitato. Si tratta di un 19enne del posto. A suo carico diversi piccoli precedenti per reati contro la persona e stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena lo avevano già denunciato insieme ad un altro ragazzo per due episodi analoghi accaduti nel mese di giugno 2019 a Pratovecchio Stia e prima ancora, nell’estate del 2018, a Partina di Bibbiena.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati, spiegano in una nota i carabinieri: “a chiarire l’esatta dinamica degli eventi e comprendere se siano in atto contrasti tra gruppi giovanili del territorio, per prevenire episodi di violenza come quello dello scorso fine settimana che, solo grazie alla prontezza dei Carabinieri intervenuti e l’immediato riscontro delle informazioni per l’identificazione del responsabile, non si è trasformato in una tragedia”.

Il ragazzo è stato dimesso dall’Ospedale di Siena ed è fuori pericolo.