Piazza Grande si colora con i berretti gialli. Torna il Mercatino del Calcit

Domenica 13 ottobre torna l’edizione autunnale del mercatino dei ragazzi in Piazza Grande.

Causa lavori in corso, invece che anche sotto le Logge Vasari i banchi, circa 100, saranno tutti allestiti sul mattonato di Piazza Grande, prevedendo la presenza di circa 250 ragazzi e ragazze. Sarà in vendita per tutta la giornata il calendario Calcit 2020.

Alle 17 iniziativa pro-calcit collaterale al mercatino, nei locali della Casa della Musica: suoni, parole e colori “Ostinati per la vita” in ricordo del maestro Luigi Baldelli.

Il ricavato delle due iniziative sarà destinato al sostenimento del servizio di cure domiciliare oncologiche -servizio Scudo.

Il comitato aretino coglie anche l’occasione per rendere pubblica l’eredità della signora Brigi Bruna, vedova Ciotti, che ha lasciato al Calcit due appartamenti nel centro città . “Alla signora Bruna il ricordo ed il grazie di tutti noi” commenta il Calcit.